İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi seçildi! Conde Nast Traveler'ın okuyucuları seçti

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Seyahat dergisi Conde Nast Traveler'ın okuyucuları, İstanbul Havalimanı'nı "dünyanın en iyi havalimanı" seçti.

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Dünyanın önemli yayın gruplarından Conde Nast'ın, lüks seyahat konusunda otorite sayılan, gezginlerin kılavuzu ve ilham kaynağı olan seyahat ve yaşam dergisi Conde Nast Traveler'in prestijli ödüllerden biri olan ve her yıl düzenli olarak yapılan "Okuyucuların Seçimi" anketinin sonuçlarını açıkladı.

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Anketin sonucunda ortaya çıkan "Dünyanın En İyi Havalimanları" listesinde İstanbul Havalimanı birinci oldu.

Elde edilen birincilik dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi.

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Törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, "Okuyucuların, bu havalimanını kullananların yaptığı değerlendirme sonucu bir ödüle layık görülmek, dünyada birinciliği elde etmek elbette ki çok ayrı bir öneme sahip" dedi.

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Haktankaçmaz, "Bu havalimanı özellikle yakın çevresiyle birlikte düşünüldüğünde bu ülkenin vizyon projelerinden birisi. Bu ülkenin geleceğinde çok büyük rol oynayacak projelerden, işlerden birisi" diye konuştu.

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İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ise "Conde Nast Traveler dergisi okuyucuları anketini önemsiyoruz. Çünkü buradaki seçiciler, Conde Nast grubunun dergilerini okuyan, sosyal medyada takip eden kişilerden oluşuyor. Bu seçimde 240 bin kişi oy attı ve bunun sonucunda da geçen sene ikinci olduğumuz listede bu yıl dünyanın en iyi havalimanı statüsünü kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

