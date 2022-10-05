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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 16:00

İstanbul Havalimanı dünyanın en iyisi seçildi! Conde Nast Traveler'ın okuyucuları seçti

Dünyanın önemli seyahat dergilerinden Conde Nast Traveler, okuyucuları arasında yaptığı dünyanın en iyi havalimanı anketinde İstanbul Havalimanı birinci oldu.

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