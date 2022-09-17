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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 13:44

İspanya'daki restoranların ihtiyacını karşılıyor! Türk girişimci salyangoz çiftliği kurdu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde İstanbullu bir girişimci tarafından kurulan çiftlikte üretilen kara salyangozları İspanya'ya ihraç ediliyor.

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