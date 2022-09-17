İspanya'daki restoranların ihtiyacını karşılıyor! Türk girişimci salyangoz çiftliği kurdu

Öndoğan, daha önce tavuk çiftliği olarak kullanılan 17 dönümlük alanı salyangoz çiftliğine çevirdiklerini dile getirerek, "Salyangoz iki farklı şekilde üretiliyor. Hem yumurtadan başlayıp üretime geçebiliyoruz hem de hazır alıp besliyoruz. Yumurtadan başlayarak üretim yapıyoruz. Dolayısıyla kapalı alan ve soğuk hava deposuna ihtiyacınız var. Diğerinde ise sera yapıp içerisinde yumurtadan çıkan salyangozları bırakıyorsunuz. 5 ay sonra da satışa sunuluyor." diye konuştu.

Öndoğan, 1000 metrekare seradan iyi bir bakımla 4-5 ton ürün alınabildiğini vurgulayarak, "Bunun için çiftlik hayvanı olması gerekiyor. Çiftlik hayvanı değil de toplama hayvanla başlanırsa onların çiftliğe alışması en az 1,5 sene sürüyor." dedi.

Öndoğan, "Ürettiğimiz ürünleri İspanya'ya satıyoruz. Geçen sene 10 ton civarında yolladık. Bunun tamamı kendi üretimimiz değil. Bir kısmı doğadan toplanan üründü. Canlı salyangozları toptancılara gönderiyoruz. O toptancılar da restoranlar ve marketlere dağıtıyorlar. Orada tüketicilere canlı olarak satılıyorlar veya restoranlar pişirerek müşterilerine sunuyor." ifadelerini kullandı.

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Bu sene konserve de yapmayı düşündüklerine belirten Öndoğan, "Bu yıl hem canlı hem de konserve olarak yollayacağız, 20-25 ton civarında yollamayı planlıyoruz." dedi.





Öndoğan, Avrupa'daki en büyük çiftliklerin Polonya ve Ukrayna'da bulunduğuna işaret ederek, "Şu an Ukrayna savaşta olduğu için oradaki çiftlikler üretim yapamıyor. O yüzden büyük bir açık var Avrupa'da. Fiyatlar da yükseldi dolayısıyla. Ama savaş da olmasa zaten Avrupa'nın ihtiyacını karşılayamıyor piyasa. Dolayısıyla devamlı bir açık var. Şu anda mal istiyorlar ama mal yok." şeklinde konuştu.