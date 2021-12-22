İŞKUR evden çalışmak isteyenlere fırsatlar sunuyor

Evden para kazanmak artık İŞKUR üzerinden mümkün hale geliyor.
Aile bütçesine destek olmak isteyen ev hanımları evde paketleme projesiyle para kazanabilecek.
Peki başvurular nasıl yapılır?
Detayları yazımızda bulabilirsiniz.
İŞKUR evde paketleme işinden yararlanmak isteyenler bulundukları İŞKUR müdürlüğüne başvuru yapabilir.
Burada sizlere verilen evde ek iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmanız gerekir.
Formu doldurduktan sonra yapılması gerekenler şunlar.
İŞKUR başvuru formunu doldurduktan sonra ev hanımları ile iletişime geçilecektir.
Kabul edilen ev hanımlara iş hakkında bilgilendirme SMS yoluyla gönderilecektir.
Böylece ek gelir elde edebilirsiniz.
Evde paketleme işi ile ne kadar kazanabilirsiniz?
Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ev hanımlarının yapacakları işler şu şekildedir;
Peçete halkası yapma işi veriliyor.
Günde ortalama 3 - 4 saat kadar çalışarak aylık 800 TL gelir elde edebilirsiniz.
Daha detaylı bilgi için İŞKUR'un resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Evde paketleme işinde günde birkaç saat çalışmanız yeterli olacaktır.
Proje kapsamı içerisinde milyonlarca ev kadınına ek gelir desteği verilmesi düşünülüyor. Kadınları bu ek işlerle çalışma hayatına katılabilecek. İŞKUR paketleme işi ile aile bütçesine katkı yapabilirsiniz.
kamupersonelialim.com haberine göre ev hanımları İŞKUR'u ziyaret ederek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt gerçekleştirebilecektir.
Sisteme kayıt yapıldıktan sonra eğitim ve iş konusunda detaylar SMS ile verilecektir.