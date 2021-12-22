İŞKUR evden çalışmak isteyenlere fırsatlar sunuyor

1 / 36

Evden para kazanmak artık İŞKUR üzerinden mümkün hale geliyor.

2 / 36

Aile bütçesine destek olmak isteyen ev hanımları evde paketleme projesiyle para kazanabilecek.

3 / 36

Peki başvurular nasıl yapılır?

4 / 36

Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

5 / 36

İŞKUR evde paketleme işinden yararlanmak isteyenler bulundukları İŞKUR müdürlüğüne başvuru yapabilir.

6 / 36

Burada sizlere verilen evde ek iş başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmanız gerekir.

7 / 36

Formu doldurduktan sonra yapılması gerekenler şunlar.

8 / 36

İŞKUR başvuru formunu doldurduktan sonra ev hanımları ile iletişime geçilecektir.

9 / 36

Kabul edilen ev hanımlara iş hakkında bilgilendirme SMS yoluyla gönderilecektir.

10 / 36

Böylece ek gelir elde edebilirsiniz.

11 / 36

Evde paketleme işi ile ne kadar kazanabilirsiniz?

12 / 36

Türkiye İş Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre ev hanımlarının yapacakları işler şu şekildedir;

13 / 36

Nikah şekeri

14 / 36

Kulak çubuğu ambalajlama

15 / 36

Küpe arkası takma

16 / 36

Tel toka kutulama

17 / 36

Tırnak kutulama

18 / 36

Takı tasarımı

19 / 36

Sabun

20 / 36

Bitki çayı paketleme

21 / 36

Cetvel seti hazırlama

22 / 36

Poşet katlama

23 / 36

Peçete halkası yapma işi veriliyor.

24 / 36

Günde ortalama 3 - 4 saat kadar çalışarak aylık 800 TL gelir elde edebilirsiniz.

25 / 36

Daha detaylı bilgi için İŞKUR'un resmi internet adresini ziyaret edebilirsiniz. Evde paketleme işinde günde birkaç saat çalışmanız yeterli olacaktır.

26 / 36

Proje kapsamı içerisinde milyonlarca ev kadınına ek gelir desteği verilmesi düşünülüyor. Kadınları bu ek işlerle çalışma hayatına katılabilecek. İŞKUR paketleme işi ile aile bütçesine katkı yapabilirsiniz.

27 / 36

kamupersonelialim.com haberine göre ev hanımları İŞKUR'u ziyaret ederek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt gerçekleştirebilecektir.

28 / 36

Sisteme kayıt yapıldıktan sonra eğitim ve iş konusunda detaylar SMS ile verilecektir.

29 / 36



30 / 36



31 / 36



32 / 36



33 / 36



34 / 36



35 / 36

