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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 15:40

İŞKUR evden çalışmak isteyenlere fırsatlar sunuyor

Türkiye İş Kurumu ev hanımlarına evde çalışarak para kazanma desteği veriyor. Evde bu işleri yaparak sizde ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. İŞKUR başvurusu online site üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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