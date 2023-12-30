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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 14:03

İşçi olarak başlamıştı! Hayalini kurduğu fabrikanın sahibi oldu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde işçi olarak başladığı iş hayatında, devletin sağladığı yatırım teşvikiyle hayali olan fabrikayı kuran 45 yaşındaki İsmail Güler, bugün 35 kişiye istihdam sağlıyor.

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