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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 10:54

İlk aşamada 15 milyon dolarlık, 5 yıl sonra da 100 milyon dolarlık yatırım! Bir ilk olacak

Güney Koreli diş implantı üreticisi MegaGen firması, Türkiye'ye kuracağı fabrikayla ilk aşamada 15 milyon dolarlık, 5 yıl sonra 100 milyon dolarlık yatırım yapacak.

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