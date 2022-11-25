İkram edilen cennet hurmasını beğenince girişimci oldu! Yılda 1800 kg ürün elde ediyor

Sakarlı Mahallesi'nde ikamet eden Recep Gödek, ablasının ikram ettiği kurutulmuş cennet hurmasını beğenince kendisi için az miktarda kurutmaya başladı.

İkram ettiği arkadaşlarının da beğenip talep etmesi üzerine bu işe yönelen Gödek, ablasının yaşadığı binanın çatısında cennet hurması kurutma alanı oluşturdu.

Gödek, satın aldığı yedi ton yaş cennet hurmasını kurutup ortalama 1800 kilogram ürün elde ediyor. Ürünlerini de çevresinden talep edenlere, kuruyemişçilere ve internet üzerinden müşterilere satıyor.

Aldıkları cennet hurmalarının kurutma işlemini iki hafta içinde yapmaları gerektiğini, çünkü meyvenin çabuk bozulabildiğini vurgulayan Gödek, ileride kaynak bulması halinde işini daha da büyütmeyi planladığını kaydetti.

Güzel bir iş yaptıklarını düşündüğünü anlatan Gödek, "Piyasadan topluyoruz. Vatandaşlar bahçelerindeki ağaçlardan ürünü toplayıp getiriyor. Onlara ücretlerini ödüyoruz. Onlar da burada çalışanlar da kazanç sağlıyor." dedi.

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Gödek, "Bu bölgede hurma kolaylıkla yetiştirilebilen bir ürün. Verimi güzel. Çevrede bu ürünün zayi olduğunu gördüm. Hem değerlendireyim dedim hem de çevremdeki insanlar faydalansın istedim." ifadesini kullandı.





Karadeniz Bölgesi'nin nemli ve yağışlı olması nedeniyle burada bu işin yapılmayacağı yönünde bir düşünce bulunduğunu dile getiren Gödek, "Güneş ve rüzgarlı ortamda güzel şekilde kuruyor. Buna uygun olarak ablamın betonarme yapısının üzerine sera kurdum. Burada sürekli rüzgar akımı var. Bu da hurmalarımızın kurumasını, bozulmamasını sağlıyor." diye konuştu.