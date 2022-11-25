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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2022 Cuma 11:38

İkram edilen cennet hurmasını beğenince girişimci oldu! Yılda 1800 kg ürün elde ediyor

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Recep Gödek, ablasının kendisine ikram ettiği kurutulmuş cennet hurmasını beğenmesi üzerine ticari faaliyete başladı.

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