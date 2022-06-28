  • $16,6282
  • 17,6015
  • 976.979
  • 2552.48

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2022 Salı 10:39

İkinci elde 'ikiz araç' dolandırıcılığı! Otomobil alacaklar dikkat

Yaz dönemiyle birlikte vakaların artış göstermeye başladığı ikinci el otomobil dolandırıcılığında ikiz araç yöntemi uygulanıyor. Peki, literatüre giren bu yeni yöntem nedir, araç alırken nelere dikkat edilmeli?

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.