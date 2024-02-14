İkinci el otomobil satın almayı düşünenler dikkat! Bu arabalar 50 bin TL'den başlıyor…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış bazı vatandaşların yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle birçok vatandaş ikinci el otomobil satın almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de tercih edilebiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el arabalar da yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte ikinci el otomobil almayı düşünenlerin dikkat etmeleri önerilen, 50 bin TL'den başlayan arabalar...