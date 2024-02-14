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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 23:56

İkinci el otomobil satın almayı düşünenler dikkat! Bu arabalar 50 bin TL'den başlıyor…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle pek çok vatandaş ikinci el otomobil satın almayı da tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el arabalar da dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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