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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 21:15

İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş ikinci el otomobil modellerine yöneldi. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 130 bin TL'den başlayan o otomobiller…

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