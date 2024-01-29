İkinci el otomobil düşünenler dikkat! Bu arabalar 190.000 TL ile 550.000 TL arası…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, yeni araba satın almak isteyen birçok vatandaşın bütçesini aştı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el otomobil modellerine de yönelebiliyor. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri, adeta kapış kapış gidiyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 190.000 TL ile 550.000 TL arası, ikinci el otomobil almayı düşünenlerin dikkat etmeleri önerilen arabalar...