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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 18:18

İkinci el otomobil düşünenler dikkat! Bu arabalar 190.000 TL ile 550.000 TL arası…

Sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş alternatif tercihleri değerlendirmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 190.000 TL ile 550.000 TL arası ikinci el otomobil modelleri…

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