  • $30,8603
  • 33,3002
  • 2001.89
  • 9196.41

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 21:38

İkinci el otomobil düşünenler dikkat: Bu arabalar 150 bin TL ile 300 bin TL arası!

İkinci el otomobil satın almayı düşünen birçok insan, sürekli fiyat araştırması yapabiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de tercih edilebiliyor. İşte 150 bin TL ile 300 bin TL arası o arabalar…

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.