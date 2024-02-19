İkinci el otomobil düşünenler dikkat: Bu arabalar 150 bin TL ile 300 bin TL arası!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında bazı vatandaşlar ikinci el otomobil modellerine yöneldi. Bu noktada ikinci el otomobil almayı düşünenler sürekli fiyat araştırması da yapabiliyor. Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı araçlar da yedek parça için tercih edilebiliyor.





İşte ikinci el otomobil düşünenlerin dikkat etmeleri önerilen, 150 bin TL ile 300 bin TL arası arabalar...