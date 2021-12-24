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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Aralık 2021 Cuma 15:05

İkinci el otomobil alıp-satanlar bu hilelere dikkat! İnsanları böyle kandırıyorlar

Dünya genelindeki üretim sıkıntısı yüzünden sıfır kilometre otomobil arzında sıkıntılar yaşanıyor. Hal böyle olunca ikinci el otomobil piyasasında büyük hareketlilik var. Ancak ikinci el piyasası da adeta tuzaklarla dolu. Yasalardaki ağır yaptırımlara rağmen uzmanlara göre Türkiye'deki 'kilometre' oyunu sanıldığından daha fazla. İşte ikinci el piyasasındaki hileler ve bu tuzaklara karşı uzmanların önerileri...

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