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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 00:08

İkinci el otomobil alacaklar dikkat: İşte 50 bin TL ile 250 bin TL arası arabalar!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok insanın bütçesini aştı. Bu nedenle pek çok vatandaş ikinci el otomobil almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 50 bin TL ile 250 bin TL arası arabalar…

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