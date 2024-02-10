İkinci el otomobil alacaklar dikkat: İşte 50 bin TL ile 250 bin TL arası arabalar!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış bazı vatandaşların bütçesini aştı. Bu nedenle yeni araba almak isteyen pek çok vatandaş, ikinci el otomobil modellerini tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için tercih edilebiliyor.





İşte ikinci el otomobil alacakların dikkat etmeleri tavsiye edilen, 50 bin TL ile 250 bin TL arası arabalar...