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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 09:58

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu araçlar 75 bin TL'den başlıyor

Sıfır araç fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el otomobil modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından ihale usulü ile satışa çıkartılan araçlar da pek çok vatandaşın dikkatini çekiyor. Ayrıca resmen duyurulan ikinci el otomobil ilanları incelendiğinde, muhammen bedeli 75 bin TL'den araba satışa çıkartılacağı görüldü. Detaylar haberimizde…