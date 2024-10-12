İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu araçlar 75 bin TL'den başlıyor

Sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında, bazı vatandaşlar yeni araç almaktan vazgeçti. Bazı vatandaşlar ise, uygun fiyatlı sıfır araba arayışına girişti. Diğer bir kısım ise, ikinci el otomobil modellerini incelemeye başladı.





Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından resmen duyurulan ilanlar kontrol edildiğinde, muhammen bedeli 75 bin TL'den ikinci el otomobil satışa çıkartılacağı görüldü.