İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu araçlar 75 bin TL'den başlıyor

Sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında, bazı vatandaşlar yeni araç almaktan vazgeçti. Bazı vatandaşlar ise, uygun fiyatlı sıfır araba arayışına girişti. Diğer bir kısım ise, ikinci el otomobil modellerini incelemeye başladı.
Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de birçok vatandaşın dikkatini çekiyor. Ayrıca icra müdürlükleri tarafından resmen duyurulan ilanlar kontrol edildiğinde, muhammen bedeli 75 bin TL'den ikinci el otomobil satışa çıkartılacağı görüldü.
İKİNCİ EL OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT
İkinci el otomobil alacakların, icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan araçlara da dikkat etmeleri öneriliyor. Zira icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri hemen her bütçeye hitap edebiliyor. Çünkü muhammen bedeli 280 bin TL'den de araç bulmak mümkün, 75 bin TL'den de bulmak mümkün ve farklı fiyatlardan da bulmak mümkün olabiliyor.
İcra müdürlükleri tarafından ihale usulü ile satışa çıkartılan ikinci el otomobil modellerinde, araç durumuna göre fiyat değişikliği olabiliyor.
İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılacak araçlardan bazıları aşağıda yer alıyor.
Yukarıdaki ikinci el otomobil modelleri ve diğer araçların ilanlarına, UYAP e-Satış Portalı adresinden erişim sağlanabilir.