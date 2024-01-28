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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 00:09

İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Bu arabalar 90.000 TL ile 400.000 TL arası!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş alternatif tercihleri de değerlendirmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 90.000 TL ile 400.000 TL arası ikinci el otomobil modelleri…

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