İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Bu arabalar 90.000 TL ile 400.000 TL arası!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş yeni araba almaktan vazgeçti. Vazgeçmeyen bazı vatandaşlar ise ikinci el otomobil satın almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan arabalar adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı otomobiller de yedek parça için alınabiliyor.





İşte 90.000 TL ile 400.000 TL arası, ikinci el otomobil satın alacakların dikkat etmeleri önerilen arabalar...