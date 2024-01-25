İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu arabalar 80 bin TL'den başlıyor…

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Sıfır araba fiyatlarındaki yükseliş, vatandaşların yeni otomobil almasını zorlaştırabiliyor. Bu noktada bazı vatandaşlar ikinci el otomobil modellerine de yönelebiliyor. Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri, adeta kapış kapış gidiyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı araçlarda yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte ikinci el otomobil alacakların dikkat etmeleri önerilen, 80 bin TL'den başlayan arabalar...