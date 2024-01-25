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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 20:34

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu arabalar 80 bin TL'den başlıyor…

Sıfır araba fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el otomobillere yöneldi. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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