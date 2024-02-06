İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu arabalar 50 bin TL'den başlıyor…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş; maliyet artışları, teknolojik gelişmeler ve döviz kuru dalgalanmaları başta olmak üzere pek çok farklı sebep ile bağlantılı olabiliyor. Ancak sıfır otomobil fiyatlarının artması, vatandaşların yeni araba almasını zorlaştırabiliyor. Bu sebeple sıfır otomobil yerine ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de ilgi çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidiyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı otomobiller de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte ikinci el otomobil alacakların dikkat etmeleri önerilen, 50 bin TL'den başlayan o arabalar...