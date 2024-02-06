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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 6 Şubat 2024 Salı 23:08

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu arabalar 50 bin TL'den başlıyor…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş birçok farklı sebep ile bağlantılı olabiliyor. Ayrıca bu sebeplerden bazıları; teknolojik gelişmeler, maliyet artışları ve döviz kuru dalgalanmaları olarak sayılabiliyor. Ancak sıfır otomobil fiyatlarının artması, vatandaşları alternatif tercih aramaya da yöneltebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de ilgi çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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