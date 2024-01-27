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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 00:20

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu arabalar 260.000 TL ile 400.000 bin TL arası…

Sıfır araba satın almak isteyen birçok insan, fiyat artışları nedeniyle ikinci el otomobil modellerini tercih edebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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