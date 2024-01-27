İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu arabalar 260.000 TL ile 400.000 bin TL arası…

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Sıfır araba satın almak isteyen birçok insan, otomobil fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ikinci el araba almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız ikinci el otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alabiliyor.





İşte 260.000 TL ile 400.000 TL arası, ikinci el otomobil satın alacakların dikkat etmeleri önerilen arabalar...