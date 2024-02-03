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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2024 Cumartesi 00:09

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu arabalar 250 bin TL ile 400 bin TL arası…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, bazı vatandaşların yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle ikinci el otomobil modelleri de tercih edilebiliyor. Ayrıca bu noktada, icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan ihaleye çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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