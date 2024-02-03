İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu arabalar 250 bin TL ile 400 bin TL arası…

1 / 29



Sıfır araba fiyatlarındaki yükseliş pek çok vatandaşın bütçesini aştı. Bu nedenle ikinci el otomobil modelleri yoğun ilgi görebiliyor. Öte yandan icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan ihaleye çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el otomobil modelleri adeta kapış kapış gidebiliyor.





İşte ikinci el otomobil alacakların dikkat etmeleri önerilen, 250 bin TL ile 400 bin TL arası ikinci el otomobil modelleri...