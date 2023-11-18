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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 20:47

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu arabalar 150 bin TL'den başlıyor

Otomobil piyasasındaki hareketlilik, pek çok vatandaşın sıfır araba almasını güçleştirdi. Bu noktada birçok vatandaş ikinci el otomobillere de yönelebiliyor. Öte yandan bazı vatandaşlar icradan satışa çıkartılan ikinci el arabaları da tercih edebiliyor. İşte 150 bin TL'den başlayan o araçlar…

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