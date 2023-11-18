İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu arabalar 150 bin TL'den başlıyor

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Sıfır otomobil piyasasındaki hareketlilik birçok vatandaşın yeni araba almasını güçleştirdi. Öte yandan bazı vatandaşlar ikinci el otomobil almayı da tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyata sunulan otomobil modelleri de dikkat çekebiliyor.





Piyasaya göre daha uygun fiyattan sunulan ikinci el otomobil modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca satışa çıkartılan bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız otomobil modellerine adeta teklif yağıyor. Bu nedenle ikinci el otomobil alacakların da söz konusu modellere dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.





Öte yandan çalışmayacak durumdaki otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte söz konusu 150 bin TL'den başlayan o otomobiller...