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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 01:10

İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Bu arabalar 100 bin TL'den başlıyor!

Sıfır otomobil satın almak isteyen pek çok vatandaş, fiyat artışları nedeniyle ikinci el otomobil almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 100 bin TL'den başlayan o otomobiller…

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