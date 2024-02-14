İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Bu arabalar 100 bin TL'den başlıyor!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş yeni araba almakta zorlanmaya başladı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el otomobil almayı da tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el arabalar adeta kapış kapış gidebiliyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için tercih edilebiliyor.





İşte 100 bin TL'den başlayan ve ikinci el otomobil alacakların dikkat etmeleri önerilen o arabalar...