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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 14:06

İkinci el araç satışlarında aksesuar kurnazlığı! Otomobil alacaklar dikkat

Malatya'da ikinci el araç satışı yapan galerici esnafı, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ikinci el araçların ilan yoluyla sıfır fiyatından fazla pazarlanması kuralının aksesuar-ekstra başlığı altında ek ödemelerle ihlal edildiğini söyledi.

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