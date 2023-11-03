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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 22:04

İkinci el araba modelleri: 165 bin TL ile 400 bin TL arası! Bu otomobillere adeta teklif yağıyor

Otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında sıfır araba almak oldukça zorlaştı. Bu nedenle birçok vatandaş icradan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor. İşte söz konusu 165 bin TL ile 400 bin TL arası olan ve adeta teklif yağan araba modelleri…

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