İkinci el araba modelleri: 165 bin TL ile 400 bin TL arası! Bu otomobillere adeta teklif yağıyor

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Sıfır otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, araba fiyatlarındaki artış sonrasında bu isteklerinden vazgeçti. Öte yandan pek çok insan ikinci el otomobil modellerini de tercih eder oldu. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uyguna sunulan ikinci el otomobil modellerini de tercih edebiliyor.





Piyasaya kıyasla daha uyguna sunulan ikinci el otomobiller, açık artırma sistemi ile ihaleye çıkartılıyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan araba modellerine adeta teklif yağıyor. Öte yandan çalışmayacak durumdaki bazı otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 165 bin TL ile 400 bin TL arasındaki otomobil modelleri...