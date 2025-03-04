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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 4 Mart 2025 Salı 10:05 |

İkinci el araba listesi belli oldu! 80.000 TL'den başlıyor, kapış kapış gidiyor

İkinci el araba modelleri, özellikle sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaşın gündeminde yer aldı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan otomobil modelleri de yüzlerce insanın ilgisini çekiyor. Öte yandan muhammen bedeli 80 bin TL'den başlayan ikinci el araba listesi adeta belli oldu. Detaylar haberimizde...

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