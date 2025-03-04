İkinci el araba listesi belli oldu! 80.000 TL'den başlıyor, kapış kapış gidiyor

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükselişten sonra pek çok vatandaş uygun araç arayışına girişti. Bu noktada bazı otomotiv şirketleri çeşitli kampanyalar sunarak otomobil tutkunlarını cezbetmeye de çalışıyor.





Öte yandan sıfır otomobil almaya bütçesi yetmeyen binlerce vatandaş, ikinci el araba modellerine yöneldi. Bu doğrultuda icra müdürlükleri tarafından ihale sistemi ile satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de birçok insanın gündeminde yer alıyor.





İKİNCİ EL ARABA LİSTESİ

İcra müdürlükleri, Türkiye'nin hemen her şehrinde zaman zaman ikinci el araba satışı gerçekleştiriyor. Bu nedenle pek çok vatandaş, satışa çıkartılan ikinci el araba modellerine göz gezdiriyor.





İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız otomobiller, adeta kapış kapış gidiyor.





Bunun yanı sıra muhammen bedeli 80.000 TL ile 490.000 TL arası ikinci el araba listesi adeta belli oldu. Zira UYAP e-Satış Portalı üzerinden bahsedilen otomobillerin ilanına erişebiliyor.





İşte muhammen bedeli 80 bin TL'den başlayan ve adeta kapış kapış giden ikinci el araba listesi;