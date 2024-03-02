İkinci el araba alacaklar dikkat: Bu otomobiller 50 bin TL ile 250 bin TL arası!

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş sonrasında birçok vatandaş yeni araba almakta zorlanmaya başladı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el araba modellerine de yönelebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İKİNCİ EL ARABA ALACAKLAR DİKKAT

İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modelleri adeta kapış kapış gidebiliyor. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte ikinci el araba alacakların dikkat etmeleri önerilen, 50 bin TL ile 250 bin TL arası otomobiller...