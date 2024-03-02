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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 2 Mart 2024 Cumartesi 19:50

İkinci el araba alacaklar dikkat: Bu otomobiller 50 bin TL ile 250 bin TL arası!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba arayışına girişti. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 50 bin TL ile 250 bin TL arası o otomobiller…

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