İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu otomobiller 250 bin TL ile 400 bin TL arası…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki yükseliş; maliyet artışları, döviz kuru dalgalanmaları ve teknolojik gelişmeler başta olmak üzere birçok farklı faktöre bağlı olarak gelişebiliyor. Ancak sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşların yeni araba almasını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle alternatif tercihler de araştırılabiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan otomobiller adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte 250 bin TL ile 400 bin TL arası, ikinci el araba alacakların dikkat etmeleri önerilen o arabalar...