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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Şubat 2024 Pazartesi 20:40

İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu otomobiller 250 bin TL ile 400 bin TL arası…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artışın birçok farklı sebebi olabiliyor. Bu sebeplerden bazıları; maliyet artışları, teknolojik gelişmeler ve döviz kuru dalgalanmaları olarak sayılabiliyor. Ancak sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşları alternatif tercihlere de yöneltebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte detaylar…

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