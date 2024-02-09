İkinci el araba alacaklar dikkat: Bu otomobiller 200.000 TL ile 300.000 TL arası!

1 / 28



Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş yeni araba almakta zorlanmaya başladı. Bu nedenle alternatif tercihler de değerlendirilebiliyor. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el arabalar, adeta kapış kapış gidiyor. Çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el otomobil modelleri de yedek parça için tercih edilebiliyor.





İşte 200.000 TL ile 300.000 TL arası, ikinci el araba alacakların dikkat etmeleri önerilen o otomobiller...