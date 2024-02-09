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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma 00:07

İkinci el araba alacaklar dikkat: Bu otomobiller 200.000 TL ile 300.000 TL arası!

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış birçok vatandaşın yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle bazı vatandaşlar ikinci el araba almayı da tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 200.000 TL ile 300.000 TL arası otomobiller…

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