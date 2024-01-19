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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 23:53

İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu otomobiller 200 bin TL ile 550 bin TL arası…

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş alternatif tercihleri de değerlendirmeye başladı. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor. İşte 200 bin TL ile 550 bin TL arası ikinci el araba modelleri…

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