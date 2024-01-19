İkinci el araba alacaklar dikkat! Bu otomobiller 200 bin TL ile 550 bin TL arası…

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Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında bazı vatandaşlar ikinci el araba modellerine yöneldi. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el otomobil modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





İcra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Ayrıca bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el arabalara adeta teklif yağıyor. Bu nedenle ikinci el araba almak isteyenlerin, söz konusu otomobillere de dikkat etmeleri tavsiye ediliyor.





İşte 200 bin TL ile 550 bin TL arası ikinci el otomobil modelleri...