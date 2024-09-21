İkinci el araba alacaklar akın ediyor! 60 bin TL'den başlıyor, yetişen alıyor

Sıfır otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, araba fiyatlarındaki artış sonrasında bu isteğinden vazgeçti. Vazgeçmeyen bazı insanlar ise uygun fiyatlı sıfır otomobil arayışına girişti.





Bunun yanı sıra pek çok insan ikinci el araba modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de birçok insanın gündeminde yer ediniyor.





60 BİN TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modellerini alacaklar adeta icra müdürlüklerine akın ediyor.





Öte yandan çalışmayacak durumdaki bazı ikinci el araba modelleri de yedek parça için satın alınabiliyor.





İşte icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan, 60 bin TL'den başlayan ve adeta yetişenin aldığı o ikinci el araba modelleri...