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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 09:27

İkinci el araba alacaklar akın ediyor! 60 bin TL'den başlıyor, yetişen alıyor

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında pek çok vatandaş ikinci el araba modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından piyasaya kıyasla uygun fiyattan satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri birçok insanın gündeminde yer alıyor. İşte 60 bin TL'den başlayan o otomobiller…