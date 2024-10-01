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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Ekim 2024 Salı 13:52

İkinci el araba alacaklar akın ediyor! 50 bin TL'den başlıyor, yetişen alıyor

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış, vatandaşların yeni araba almasını zorlaştırdı. Bu nedenle pek çok vatandaş ikinci el araba modellerine yöneldi. Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan araba modelleri de birçok insanın ilgisini çekiyor. İşte 50 bin TL'den başlayan o ikinci el arabalar…