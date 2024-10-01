İkinci el araba alacaklar akın ediyor! 50 bin TL'den başlıyor, yetişen alıyor

Sıfır otomobil satın almak isteyen birçok vatandaş, araba fiyatlarındaki yükseliş sonrasında bu isteğinden vazgeçti. Vazgeçmeyen insanlardan bazıları uygun fiyatlı sıfır otomobil arayışına girdi. Diğerleri ise ikinci el araba modellerine yöneldi.





Bu noktada icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri de pek çok insanın gündeminde yer alıyor.





50 BİN TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL ARABA MODELLERİ

İcra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ikinci el araba modelleri, açık artırma sistemi ile ihaleye dahil ediliyor. Bazıları az hasarlı ve bazıları hasarsız olan ikinci el araba modellerini almak isteyenler, adeta icra müdürlüklerine akın ediyorlar. Kullanılmayacak durumdaki bazı ikinci le arabalar da yedek parça için satın alınabiliyor.







İşte icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan, 50 bin TL'den başlayan ve adeta yetişenin aldığı o ikinci el araba modelleri...