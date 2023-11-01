Hünnap bahçesini 10 yıl önce kurmuşlardı: Bizden alıp yurt dışına götürüyorlar

1 / 7

Afyonkarahisar'da emekli öğretmen Necati ile Şükran Gündüz çifti, 10 yıl önce kurduğu hünnap bahçesiyle üretime katkı sunuyor.

2 / 7

Gündüz çifti, Çayırbağ beldesinde meyve bahçesine uygun 40 dekarlık araziye 10 yıl önce deneme amaçlı hünnap fidanı ile kestane, zeytin, elma, armut, üzüm bağının yanı sıra tropikal meyve ağaçları dikti.

3 / 7

Hünnap ağaçlarının bölge arazisine uyum sağlaması, verimi ve fiyat getirisinin iyi olması nedeniyle Gündüz çifti, arazilerine Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Asya ülkelerinden farklı çeşitlerde çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu.

4 / 7

Diktiği ağaçlardan bu yıl yaklaşık 8 ton civarında hünnap elde eden çift, hem bahçelerinde bulunan ağaçlarındaki sayıyı artırıyor hem de çok sayıda çiftçiye de hünnap bahçesi kurması için fidan desteği sağlıyor.

5 / 7

Necati Gündüz, AA muhabirine, meyve bahçesinde hünnap ağacı sayısının 1300'e ulaştığını söyledi.

6 / 7

Hünnap fidanının kısa sürede meyve veren bir ağaç olduğunu aktaran Gündüz, "Bizim 1300 ağacımız ilerleyen yıllarda yeterince büyürse, 25-26 ton rekolte alacağımızı düşünüyoruz. Hünnaplarımızı da ağırlıklı olarak Afyonkarahisar'da satıyoruz ve hızla tükeniyor. Bazen bizden alıp farklı illerin yanı sıra yurt dışına götürenler de oluyor." dedi.