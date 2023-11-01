  • $28,3314
  • 29,8952
  • 1806.03
  • 7393.27

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Kasım 2023 Çarşamba 11:44

Hünnap bahçesini 10 yıl önce kurmuşlardı: Bizden alıp yurt dışına götürüyorlar

Emekli öğretmen Necati ile Şükran Gündüz çifti, 10 yıl önce Afyonkarahisar'da hünnap bahçesi kurdu. Gündüz, 'Hünnaplarımızı ağırlıklı olarak Afyonkarahisar'da satıyoruz ve hızla tükeniyor. Bazen bizden alıp farklı illerin yanı sıra yurt dışına götürenler de oluyor.' dedi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.