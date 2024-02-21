  • $31,0069
  • 33,552
  • 2021.4
  • 9298.09

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 15:55

Hidrojen sülfür çevresel ve ekonomik kazanca dönüşebilir '600 yıl yeter'

OSTİM Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Birol Kılkış, Karadeniz'de kirliliğe neden olan hidrojen sülfür gazının denizden ayrıştırılmasıyla çevresel fayda elde edilebileceğini ifade etti. Ayrıca, bu süreç sonucunda elde edilen hidrojen ve sülfürün sanayide kullanılmasıyla ekonomik kazanç sağlanabileceğine dikkat çekti. Bu tür çevresel sorunlara yönelik teknolojik çözümler geliştirmenin, hem çevresel sürdürülebilirliği artırmak hem de ekonomik anlamda fayda sağlamak adına önemli olduğunu vurguladı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.