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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 11:37

Her biri 69 futbol sahası büyüklüğünde... Kavurucu sıcakta zorlu hasat!

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) üçüncü büyük işletmesi Gözlü Tarım İşletmesindeki her biri 69 futbol sahası büyüklüğünde 492 dekarlık hububat ekili tarlalarda hasat sezonu kapandı.