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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:50

Hem zamandan hem yakıttan kazandırdı! 2 bin 246 metrelik tünel bölgeye can suyu oldu

Erzurum-Artvin kara yolu üzerinde yaklaşık 3 yıl önce hizmete açılan Pirinkayalar Tüneli hem güvenli bir yol hem de tasarruf sağlıyor. 2,5 yılda tünelin hizmete açılmasıyla birlikte yaklaşık 150 milyon liralık tasarruf sağlanırken, sürücüler eskiden zor şartlarda geçebildikleri yoldan bugün hem kısa sürede hem de güvenli bir şekilde geçebildiklerini söyledi.

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