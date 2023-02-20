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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 11:21

Hazine ve Maliye Bakanlığı atılan adımları duyurdu! İşte detaylar

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı'nın attığı adımları duyurdu.

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