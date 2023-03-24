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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 17:07

Hayalini kurduğu iş yerini KOSGEB desteğiyle açtı

Düzce'de KOSGEB desteğiyle açtığı iş yeriyle hayalini gerçekleştiren kadın girişimci, ürettiği ev ve süs eşyalarının satışından gelir elde ediyor.

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