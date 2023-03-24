Hayalini kurduğu iş yerini KOSGEB desteğiyle açtı

Kentte daha önce Kur'an kursu öğreticiliği yapan 43 yaşındaki 2 çocuk annesi Nagihan Şahin, hayalini kurduğu kendi iş yerini açmak için harekete geçti.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) kadın girişimcilere yönelik destek paketini öğrenen Şahin, KOSGEB programının İleri Girişimci Eğitimine katıldı.
Girişimci ruhu, edindiği çevre ve tecrübeyle hazırladığı projeyle geçen yıl KOSGEB'e başvuran Şahin, destek almaya hak kazandı.
KOSGEB desteğiyle Kadın Emeği Merkezi'nde kendi iş yerini açan Şahin, ahşaptan ürettiği ev ve süs eşyalarının hem doğrudan hem de sosyal medya üzerinden satışından kazanç sağlıyor.
"KOSGEB sayesinde hayal ettiğim iş yerimi açabilmiş oldum"
Nagihan Şahin, AA muhabirine, her zaman kendi iş yerini açma hayali kurduğunu söyledi.
Bunu gerçekleştirmek için harekete geçtiğini aktaran Şahin, gerekli koşulları sağlayarak hazırladığı projeyle başvurduğu KOSGEB'den destek aldığını anlattı.
İş yeri açarak ve gerekli ekipmanları temin ederek ahşaptan ev ve süs eşyası üretimine başladığını kaydeden Şahin, "Yüzüm gülüyor, hem sıcak satış yapabiliyorum hem de sergiler ve fuarlarda satış imkanı sağlanıyor. KOSGEB sayesinde hayal ettiğim iş yerimi açabilmiş oldum. Yoksa kendi imkanlarımla zordu." diye konuştu.