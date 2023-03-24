Hayalini kurduğu iş yerini KOSGEB desteğiyle açtı

KOSGEB desteğiyle Kadın Emeği Merkezi'nde kendi iş yerini açan Şahin, ahşaptan ürettiği ev ve süs eşyalarının hem doğrudan hem de sosyal medya üzerinden satışından kazanç sağlıyor.

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İş yeri açarak ve gerekli ekipmanları temin ederek ahşaptan ev ve süs eşyası üretimine başladığını kaydeden Şahin, "Yüzüm gülüyor, hem sıcak satış yapabiliyorum hem de sergiler ve fuarlarda satış imkanı sağlanıyor. KOSGEB sayesinde hayal ettiğim iş yerimi açabilmiş oldum. Yoksa kendi imkanlarımla zordu." diye konuştu.