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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 09:29

Hatay'da bereketli hasat: Yerli muz, seradan 32 TL'den alıcı buluyor

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın Arsuz ilçesinin verimli topraklarında serada yetiştirilen muzda hasat başladı. Çiftçi Sercan Satmaz'ın 100 dönümlük serasında yetiştirdiği muz, seradan 32 TL'den alıcı buluyor.

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