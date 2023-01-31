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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 14:50

Hatay için heyecan verici haber! 38 noktada petrol sızıntısı, gaz çıkışı var

Hatay'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde 1989'da bir şirket tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde petrol yok diye kapatılan kuyulardan gaz sızmaları vatandaşlara petrol umudu verdi.

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