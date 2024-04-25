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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 13:04

Hastalığında kullandığı ilikli kemik suyunu markaya dönüştürdü

Yalova'da kemik ve eklem rahatsızlığıyla mücadele ettiği 9 yıl boyunca doktorunun tavsiyesiyle ilaçlara ve fizik tedaviyi destekleyici olması için hazırladığı ilikli kemik suyunu kullanan kadın girişimci, iyileştikten sonra tescilli markasıyla üretmeye başladığı ürünü müşterileriyle buluşturuyor.

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