Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu veriyor? promosyonlar, 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 42,35 oranında zam aldı. Zamlı maaşların 26 Temmuz'da yatmasının ardından bankalar da promosyon yarışına girdi.

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Emekli maaşını aldığı banka ile 3 yıl taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar, maaşlarını istedikleri bankaya taşıyabiliyor.



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Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.

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Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

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Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

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Bankalar, maaşlarını taşıyanlara 7 bin 500 liraya varan promosyon sunuyor. Bu promosyonlar miktarına göre değişiyor. İşte bankalar ve emekli maaşı promosyon miktarları:

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AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

Maaşı 1499 TL'ye kadar olanlara, 500 TL SGK promosyon tutarı, 4150 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 4 bin 650 TL,

Maaşı aralığı 1500 TL - 2499 TL olanlara, 625 TL SGK promosyon tutarı, 5175 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 5800 TL,

Maaş aralığı 2.500 TL ve üzeri olanlara, 750 TL SGK promosyon tutarı, 6.250 TL ek promosyon tutarı olmak üzer toplam 7000 TL

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YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

2 Ağustos 2022-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere 7500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor.

Bir aylık net gelir 1499 TL'ye kadarsa 4850 TL; 1500 TL-2499 TL arasındaysa 6000 TL; 2500 TL'nin üzerindeyse 7250 TL nakit promosyon ödeniyor.

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GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU

Garanti Bankası, 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4850 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6000 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında, gelir/aylıklarını üç yıl bankadan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabiliyor.

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HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi veriyor.

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ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 5000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda 1250 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarı 1500 TL'ye kadar ise 4.650 TL, 1500 TL-2500 TL (2500 TL hariç) arası ise 5.800 TL, 2500 TL ve üzeri ise 7.000 TL nakit promosyon alınabiliyor.

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İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

İş Bankası, maaşı 1499 TL'ye kadar olanlara 3500 TL, maaş aralığı 1500 - 2499 TL olanlara 4250 TL ve maaş aralığı 2500 TL ve üzeri olanlara 5000 TL tutarında promosyonu 3 yıllığına veriyor.

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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Bir aylık mekli maaşı tutarı 1500 TL'ye (1500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1500 - 2500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

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ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası ile alanlara, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacak.

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TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Türkiye Finans'tan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşteriler 5000 TL'ye varan tutarda promosyon ödemesi almaya hak kazanırken, yakınlarının emekli maaşını Türkiye Finans'a taşımasına aracılık eden emekli maaş müşterileri ise her bir yakını için 250 TL, toplamda 2500 TL'ye varan nakit ödülün sahibi olabiliyor.

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36 ay boyunca maaşlarını Türkiye Finans'tan almak için başvuruda bulunan 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 2250 TL'ye kadar, 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alanlara 3000 TL'ye kadar, 2500 TL ve daha fazla maaş alanlara 5000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılacak.

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DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 1750 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Maaş tutar aralığı 0-1499 TL olanlara 675 TL, 1500 TL - 2500 TL arası maaş alanlar 850 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlar ise 1000 TL promosyon alabiliyor.

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QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank, 5000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık 1499 TL altında maaş alanlara 4650 TL, aylık 1500 TL ile 2499 TL arasında maaş alanlara 5800 TL, 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 7000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

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ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyanlara 2000 TL'ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, 1499 TL'ye kadar maaş alanlara 1500 TL, 1500 TL-2499 TL aralığında maaş alanlara 1750 TL, 2500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

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