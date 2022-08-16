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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 09:33

Hangi banka, ne kadar emekli promosyonu veriyor? promosyonlar, 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 42,35'lik zammın ardından bankaların 'maaş taşıma promosyonları' arttı. Maaş miktarına göre değişen promosyonlar, 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? e-Devlet'ten promosyon başvurusu nasıl yapılıyor? Promosyon kampanyası ne kadar sürecek?

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