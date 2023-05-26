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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 17:06

Günlük 15 bin varil petrol çıkarılacak! Gabar'da yeni petrol rezervi

Şırnak'ın Gabar ilçesinde Cudi dağlarının kesiştiği Akçay köyü bölgesinde devam eden Şehit Astsubay Esma Çevik Sahası'nda gerçekleştirilen petrol arama çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Şırnak Valisi Osman Bilgin, yeni buluşun müjdesini verdi.

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