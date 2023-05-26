Günlük 15 bin varil petrol çıkarılacak! Gabar'da yeni petrol rezervi

Bilgin, "Sadece Şehit Aybüke Yalçın sahasında önümüzdeki günlerde 4 kuyuda daha çalışma yapılacak. Ama Esma Çevik sahası dediğimiz diğer sahamızda ve yine Akçay bölgesinde çalışmalar sürüyor. Orada 21. kuyu açıldı. Artezyen dediğimiz, yani bir su kuyusundan yoğun bir petrol çıktı.

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Bu da bizim için çok sevindirici. Tabii kuyunun tespit çalışmaları daha yeni aşamada. Daha yeni olduğu için bugün rakam verme şansımız yok ama şunu söyleyebiliriz, mevcut kuyuların en az 10 katı seviyesinde bir kuyu. Bu da TPAO'nun yapmış olduğu çalışmaların doğru yolda olduğu, Gabar'ın bir petrol noktası olduğu yönünde çok doğru bir tespit olduğunu gösteriyor" dedi.