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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 10:49

Göcek Körfezi'ne deniz çayırı ekimi yapıldı

Deniz çayırlarının korunması amacıyla Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde başlatılan proje kapsamında ilk deniz çayırı ekimleri Göcek Körfezi'nde gerçekleştirildi.

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