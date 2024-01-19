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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 13:45

Geleneksel yöntemle üretiliyor! Bir dünya markası olmayı amaçlıyor

Asitane Vakfı tarafından yürütülen 'Sanat Fabrikası: İstanbul Kağıt' projesi, geleneksel kağıt üretiminde markaya dönüştü.

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