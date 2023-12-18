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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 11:29

Geleceğin şef adayları! Hem öğreniyor hem yarışarak tecrübe kazanıyor

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, katıldıkları yarışmalarda dereceler elde ediyor.

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