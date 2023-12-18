Geleceğin şef adayları! Hem öğreniyor hem yarışarak tecrübe kazanıyor

Bölümde görevli akademisyenlerce hem teorik hem de pratik eğitim verilen öğrencilere, Türk ve dünya mutfağının yanı sıra yöresel lezzetlerle ilgili bilgi aktarılıyor.

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Bu yıl bölümlerinde eğitim gören üç öğrencinin katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilik ve ikincilik elde ettiğini anlatan Yazıt, şöyle devam etti:





"Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü çok ciddi rağbet görüyor, öğrencilerimizin bilinçli şekilde buraya geldiklerini görüyoruz. Gelen öğrenciler çok istekli, bu da bizi eğitimciler olarak motive ediyor. Derslerde öğrendiğimiz şeylerin dışında öğrencilerimiz yarışmaları takip ediyor. Bizler de onları yönlendiriyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan öğrencilerimizden güzel sonuçlar aldık. Türk Mutfağı Haftası'nda geçen yıl mezun olan öğrencilerimizin pek çok derecesi oldu. Bu sene lakerda (tuzlu balık) yarışmasında iki öğrencimiz birinci, 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası GastroAntalya yemek yarışmasında da bir öğrencimiz ana yemek tabağıyla ikinci olarak bizleri gururlandırdı."