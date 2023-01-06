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Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2023 Cuma 11:42

Gabar Dağı'ndaki petrol üretim çalışmaları! Havadan görüntülendi

Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) yürütülen petrol üretim çalışmaları havadan görüntülendi.

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