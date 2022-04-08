Forbes listesine giren en zengin Türk isimler! Servetleri ne kadar

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Listenin Türkiye ile ilgili bölümünde en zengin isim olarak net 4.7 milyar dolar servetiyle Murat Ülker kayıtlara geçti. 2021'de yayınlanan listede 6.3 milyar dolar serveti ile 421. sırada yer alan Murat Ülker bu yıl ise 601. sırada yer alıyor.