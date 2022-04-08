  • $14,7554
  • 16,0413
  • 916.127
  • 2377.23

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2022 Cuma 11:53

Forbes listesine giren en zengin Türk isimler! Servetleri ne kadar

Forbes'in dünyanın en zenginlerini sıraladığı listeyi yayınladı. Listede Türk isimlerden 24 kişi bulunuyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.