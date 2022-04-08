Forbes listesine giren en zengin Türk isimler! Servetleri ne kadar

Listenin Türkiye ile ilgili bölümünde en zengin isim olarak net 4.7 milyar dolar servetiyle Murat Ülker kayıtlara geçti. 2021'de yayınlanan listede 6.3 milyar dolar serveti ile 421. sırada yer alan Murat Ülker bu yıl ise 601. sırada yer alıyor.
1- MURAT ULKER
Serveti: 4.7 milyar dolar
Forbes sıralaması: 601
2- FERİT ŞAHENK
Serveti: 2.4 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1292
3- HAMDİ ULUKAYA
Serveti: 2.4 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1292
4- ERMAN ILICAK
Serveti: 2.3 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1341
5- FİLİZ ŞAHENK
Serveti: 2.2 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1397
6- SEZAİ BACAKSIZ
Serveti: 1.9 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1579
7- NİHAT ÖZDEMİR
Serveti: 1.9 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1579
8- İBRAHİM ERDEMOĞLU
Serveti: 1.8 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1645
9- SEMAHAT SEVİM ARSEL
Serveti: 1.6 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1818
10- HAMDİ AKIN
Serveti: 1.5 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1929
11- AHMET ÇALIK
Serveti: 1.5 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1929
12- BÜLENT ECZACIBAŞI
Serveti: 1.5 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1929
13- FARUK ECZACIBAŞI
Serveti: 1.5 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1929
14- ALİ ERDEMOĞLU
Serveti: 1.5 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1929
15- MUSTAFA RAHMİ KOÇ
Serveti: 1.5 milyar dolar
Forbes sıralaması: 1929
16- MUSTAFA KÜÇÜK
Serveti: 1.4 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2076
17- MEHMET ALİ AYDINLAR
Serveti: 1.3 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2190
18- DENİZ ŞAHENK
Serveti: 1.3 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2190
19- İPEK KIRAÇ
Serveti: 1.2 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2324
20- TURGAY CİNER
Serveti: 1.1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2448
21- AYDIN DOĞAN
Serveti: 1.1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2448
22- MEHMET SİNAN TARA
Serveti: 1.1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2448
23- MURAT VARGI
Serveti: 1.1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2448
24- ŞEFİK YILMAZ DİZDAR
Serveti: 1 milyar dolar
Forbes sıralaması: 2578