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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Haziran 2024 Pazartesi 11:37

Fiyatı 7 liraya kadar düştü! Kamyon kamyon topluyorlar

Türkiye karpuz üretiminin ortalama yüzde 25'inin gerçekleştirildiği Adana'da tescilli ürünün hasadı sürüyor. Coğrafi işaret tescilli Adana karpuzunun tarlada kilogram fiyatı 7 liraya kadar geriledi. Kentte yaklaşık 105 bin dekar üzerine ekilen karpuzda bu yıl 700 bin ton bekleniyor.

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