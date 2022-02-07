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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:00

Fiyat artışını frenleyecek adım! 1 Mart'ta başlıyor...

Geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 7 bin lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor. 2022 yılı için geçerli olacak konut istisna tutarı da 9.500 lira olacak...

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