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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 11:35

Fiat marka ikinci el araba modelleri! 100.000 TL'den başlıyor

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok vatandaş ikinci el araba satın almayı tercih etmeye başladı. Ayrıca bu noktada Fiat marka otomobil modelleri de pek çok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Bunun yanı sıra icra müdürlükleri de Fiat marka ikinci el arabaları ihaleye çıkartabiliyor. İşte 100.000 TL'den başlayan o otomobiller…

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