Fiat marka ikinci el araba modelleri! 100.000 TL'den başlıyor

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Sıfır otomobil satın almaya bütçesi yetmeyen pek çok vatandaş, ikinci el araba satın almayı tercih edebiliyor. Ayrıca bu noktada icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılan ikinci el araba modelleri de dikkat çekici olabiliyor.





Zira icra müdürlükleri tarafından Fiat, Hyundai, Citroen ve birçok otomobil markasının ikinci el arabaları zaman zaman ihaleye çıkartılabiliyor.





100.000 TL'DEN BAŞLAYAN İKİNCİ EL FİAT ARABALAR

Fiat marka otomobil modelleri, ikinci el araba satın alacak pek çok vatandaşın dikkatini çekebiliyor. Ayrıca Fiat marka ikinci el araba modellerinin icra müdürlükleri tarafından ihaleye çıkartılması, pek çok vatandaşın ihaledeki otomobilleri takip etmesine yol açabiliyor.







Öte yandan düşük fiyattan ihaleye çıkartılan Fiat marka ikinci el araba modelleri, adeta herkesi şaşırtıyor.





İşte icra müdürlükleri tarafından satışa çıkartılan ve 100.000 TL'den başlayan Fiat marka ikinci el araba modelleri...