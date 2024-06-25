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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 10:33

Faizsiz kredi ve nakit avans fırsatı: 8 banka açıkladı! Anında onaylı 25.000 TL

Faizsiz kredi fırsatı sunulması, vatandaşların acil ihtiyaçlarını giderme noktasında yardımcı olabiliyor. Bu sebeple pek çok vatandaş bankaların son dakika faizsiz kredi fırsatlarını araştırıyor. Öte yandan 8 banka faizsiz fırsatlarını açıkladı. Detaylar haberimizde…

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