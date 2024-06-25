Faizsiz kredi ve nakit avans fırsatı: 8 banka açıkladı! Anında onaylı 25.000 TL

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Faizsiz kredi, acil ihtiyacı olan birçok insana adeta can suyu oluyor. Bu nedenle pek çok insan, bankaların son dakika faizsiz kredi imkanlarını takip ediyor. Zira bankalar müşterileri için farklı zamanlarda faizli ve faizsiz olmak üzere çeşitli fırsatlar sunabiliyor. Vatandaşların tercihi ise faizli kredi yerine faizsiz krediden yana olabiliyor.

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Öte yandan 8 banka faizsiz kredi imkanı ve taksitli nakit avans sunduğunu duyurdu. Ayrıca anında onaylı faizsiz 25.000 TL taksitli nakit avans pek çok vatandaşın dikkatini çekti.

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8 BANKA AÇIKLADI: FAİZSİZ KREDİ VE NAKİT AVANS FIRSATI Faizsiz kredi imkanı, acil nakit ihtiyacı olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu nedenle pek çok insan son dakika kredi fırsatlarını takip ediyor. Ayrıca bu noktada; QNB Finansbank, Enpara, Akbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Yapı Kredi, TEB ve Albaraka faizsiz taksitli nakit avans ve faizsiz kredi imkanlarını açıkladı.



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QNB FİNANSBANK Yeni müşterilere özel;

Taksitli Nakit Avans: 3 ay vadeli, 20.000 TL. İhtiyaç Kredisi: 6 ay vadeli, 10.000 TL.

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ENPARA

Yeni müşterilere özel; Masrafsız İhtiyaç Kredisi: 3 ay vadeli, 20.000 TL.

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AKBANK Yeni müşterilere özel;

Taksitli Nakit Avans: 3 ay vadeli, 20.000 TL. Kredi: 6 ay vadeli, 10.000 TL.

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GARANTİ BBVA Yeni müşterilere özel;

İhtiyaç Kredisi: 6 ay vadeli, 20.000 TL.

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TÜRKİYE İŞ BANKASI Yeni müşterilere özel;

Taksitli Nakit Avans: 3 ay vadeli, 25.000 TL.

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YAPI KREDİ Yeni müşterilere özel;

Nakit Avans: 3 ay vadeli, 20.000 TL.

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TEB

Yeni müşterilere özel; Taksitli Nakit Avans: 3 ay vadeli, 25.000 TL. Kredi: 6 ay vadeli, 10.000 TL.

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ALBARAKA Yeni müşterilere özel;

3 Ay Ertelemeli Finansman: 6 ay vadeli, 15.000 TL.

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Not: Yukarıdaki faizsiz kredi ve nakit avans ile ilgili olan vade farkları ve tutarlar, 25 Haziran 2024 tarihinde duyuruldu. Güncel vadeler ve tutarlar farklılık gösterebilir.